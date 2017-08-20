اتحاد الأطباء العرب يتهم النقابة بالاستيلاء على أمواله ومقراته

التحرير

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تقدم اتحاد الأطباء العرب ببلاغ إلى قسم قصر النيل برقم 5765 لسنة 2017 إداري، يتهم فيه الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء السابق وعددا من أعضاء مجلس نقابة الأطباء ومستشارها القانوني والسكرتير الخاص بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام السابق للاتحاد يتهمهم باستخدام شركة حراسات خاصة (بودي جارد) بمحاولة اقتحام مقر الاتحاد بـ "دار الحكمة" وسرقة أمواله.

ويقول الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن "عبدالحي" حاول تبرير ما وصفه بـ "العمل الهمجى" بأنه لجرد أصول الاتحاد وهو ما لا صحة له، بحسب ما كشفت عنه كاميرات المراقبة بالاتحاد بأنها محاولة لفرض أمر بالقوة وعودة لسياسة الغاب واستباق أحكام القضاء.

وأضاف، جرد الاتحاد لا يقتضي إغلاق أبواب نقابة أطباء مصر في وجوه الأطباء والموظفين لمدة ساعة ونصف والجرد لا يقتضى الاستعانة بهذا العدد الهائل ممن وصفهم بـ"البلطجية" والذى تجاوز عددهم الخمسين شخصًا، حيث يكفي فى الجرد عدد محدود، رافضين البلطجة كسبيل لحل المنازعات.

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كما أن الجرد لا يجوز إلا بعد تسليم المقر قانونًا وبصفة رسمية، بحسب تعبيره في الوقت ذاته فإن "عبدالحي" غير معترف به من قبل أعضاء النقابات العربية ومتهم أيضًا بتزوير محضر الاجتماع وإثبات حضور غير أعضاء الاتحاد، بل بإثبات حضور غير الأطباء، متسائلًا: "كيف يجري جردًا قبل أن يفصل فى المنازعات القضائية؟".

في الوقت ذاته أصدرت نقابات أطباء 8 دول عربية وهي: "الأردن، اليمن، السودان، المغرب، الجزائر، الصومال، موريتانيا، العراق"، بيانا أمس السبت، أكدوا فيه أن اتحاد الأطباء العرب هو الجهة الرسمية المعتمدة لتنظيم عمل الأطباء العرب ويمثل الاتحاد في الوقت الحالي الأمين العام الدكتور أسامة رسلان، وبالتالي فلا يجوز لأي مجموعة أو مكون ما العمل على هدم هذا الصرح العربي وسلبه بطرق التفافية ما يترتب عليه شق صف الاتحاد.

كانت "التحرير" نشرت أمس وقائع المعركة الجارية بين اتحاد الأطباء العرب ووكيل نقابة الأطباء السابق حول كرسي الأمين العام وقيام الأخير بتشكيل لجنة لجرد أصول الاتحاد، وتسليم مقراته وهو ما رفضه "رسلان" الذي يُصر على أنه الرئيس الشرعي له.