أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الطيب لنقيب الصحفيين: الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح

Google+ Print
الطيب لنقيب الصحفيين: الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح الطيب لنقيب الصحفيين: الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ورحب الإمام الأكبر بنقيب الصحفيين في مشيخة الأزهر، وهنَّأه بتوليه منصب النقيب، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق.

وأكد شيخ الأزهر أن مؤسسة الأزهر تقدر دور الصحافة والإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح ودعم مؤسسات الدولة وتقييم أدائها بموضوعية لأهمية ذلك في دفع مسيرة التنمية في .

شاهد أيضا

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام على أهمية التعاون بين مشيخة الأزهر ونقابة الصحفيين بشكل خاص والمؤسسات الصحفية بشكل عام في إطار محاربة الفكر الإرهابي والمتطرف ونشر قيم الاعتدال والحفاظ على ثوابت الأمة مما يهددها من تيارات وافدة إليها.

وأعرب سلامة عن تقديره هو وأعضاء مجلس الإدارة لدور الأزهر في مصر والعالم ورعايته للفكر الوسطي، واعتزازاهم الكبير بشخص الإمام الأكبر وجهوده المبذولة من أجل إرساء السلام العالمي، مشيدًا باللقاء الذي جمع الإمام الأكبر ببابا الفاتيكان في مشيخة الأزهر والذي كان لقاء تاريخيّا بكل المقاييس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة