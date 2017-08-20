الطيب لنقيب الصحفيين: الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح

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استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ورحب الإمام الأكبر بنقيب الصحفيين في مشيخة الأزهر، وهنَّأه بتوليه منصب النقيب، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق.

وأكد شيخ الأزهر أن مؤسسة الأزهر تقدر دور الصحافة والإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح ودعم مؤسسات الدولة وتقييم أدائها بموضوعية لأهمية ذلك في دفع مسيرة التنمية في مصر.

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من جانبه، أكد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام على أهمية التعاون بين مشيخة الأزهر ونقابة الصحفيين بشكل خاص والمؤسسات الصحفية بشكل عام في إطار محاربة الفكر الإرهابي والمتطرف ونشر قيم الاعتدال والحفاظ على ثوابت الأمة مما يهددها من تيارات وافدة إليها.

وأعرب سلامة عن تقديره هو وأعضاء مجلس الإدارة لدور الأزهر في مصر والعالم ورعايته للفكر الوسطي، واعتزازاهم الكبير بشخص الإمام الأكبر وجهوده المبذولة من أجل إرساء السلام العالمي، مشيدًا باللقاء الذي جمع الإمام الأكبر ببابا الفاتيكان في مشيخة الأزهر والذي كان لقاء تاريخيّا بكل المقاييس.