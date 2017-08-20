ميركل عن صناعة السيارات بألمانيا: أشعر بخيبة الأمل

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل ،عن شعورها بخيبة الأمل حيال قطاع صناعة السيارات في بلادها.

وفي مقابلة مع قناة (آر تي إل)، قالت ميركل، اليوم الأحد، في برنامج يعرض لأسئلة موجهة إلى المستشارة من مواطنين:" أنا غاضبة"، وأضافت أنها عملت كوزيرة للبيئة على مدار أربعة أعوام، واشارت إلى أنها كانت شهدت في خلال تلك الفترة كيف أن قطاع صناعة السيارات كان يقول بعض الأشياء التي لا يستطيع القيام بها.

وفي إشارة إلى برامج التلاعب في قيم العوادم ،التي استخدمتها بعض الشركات في منتجاتها، رأت ميركل أن قطاع صناعة السيارات جرى خداعه من خلال قول هذه الشركات إن ما تفعله يأتي في إطار استغلال التوجيهات.

وأضافت ميركل أن قطاع صناعة السيارات خاطر " بأضرار لا يمكن إهمالها، لكنه عاد وأصلح ذلك مرة أخرى".

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن من المهم الآن، حماية قائدي سيارات الديزل من إمكانية فرض حظر على سير سياراتهم، وذلك من خلال إجراءات، من بينها تحديث برامج المحركات في هذه السيارات، لتحسين عملية التخلص من العوادم.