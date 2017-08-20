الصحة: وفاة رابع حاج مصري بالسعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة رابع حاج مصري بالأراضي السعودية مساء اليوم الأحد، يبلغ من العمر ٧٠ عاما، من محافظة المنوفية، من حجاج قرعة الداخلية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان صحفي اليوم، أن المتوفي يدعى سعيد محمد محمد عبدالغفار، وذلك إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وتم نقله إلى مستشفى الميقات بالمدينة المنورة .

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.