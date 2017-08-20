محافظ بورسعيد يطالب بالبدء الفوري في إنشاء ميدان "سعد زغلول"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

طالب محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، الأجهزة المعنية بالبدء الفوري في إنشاء ميدان سعد زغلول، وإزالة المحال والأكشاك المحيطة بالمنطقة.

وخلال جولته بحديقة الميدان، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المقررة، بما يمكن من فتح الحديقة أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك.

كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة في الشوارع الرئيسية المحيطة بالحديقة، ونقل دورة المياه من شارع صفية زغلول إلى شارع عرابي في مواجهة مبني جمعية الشبان المسلمين، على أن تقام دورة المياه على أعلى مستوى.​