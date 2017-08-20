محافظ بورسعيد يطالب بالبدء الفوري في إنشاء ميدان "سعد زغلول"
محافظ بورسعيد يطالب بالبدء الفوري في إنشاء ميدان "سعد زغلول"
08:02 م الأحد 20 أغسطس 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة تابعة للكنيسة
بورسعيد - طارق الرفاعي:
طالب محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، الأجهزة المعنية بالبدء الفوري في إنشاء ميدان سعد زغلول، وإزالة المحال والأكشاك المحيطة بالمنطقة.
وخلال جولته بحديقة الميدان، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المقررة، بما يمكن من فتح الحديقة أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك.
كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة في الشوارع الرئيسية المحيطة بالحديقة، ونقل دورة المياه من شارع صفية زغلول إلى شارع عرابي في مواجهة مبني جمعية الشبان المسلمين، على أن تقام دورة المياه على أعلى مستوى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة تابعة للكنيسة
-
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي في بورسعيد
-
بالصور.. محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يفتتحان مركز التدريب بالمديرية
-
محافظ بورسعيد يستقبل وزيري البيئة والتنمية المحلية.. اليوم
إعلان
إعلان