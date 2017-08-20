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رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني

08:01 م الأحد 20 أغسطس 2017

رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني

الفريق محمود حجازي

كتب- مصطفى المنشاوي:

غادر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القاهرة متجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بالقوات المسلحة اليابانية.

وقالت القوات المسلحة في بيان صحفي، إن الزيارة تستهدف دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وكذا تنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن والإستقرار بالمنطقة.

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