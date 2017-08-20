رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني
رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني
08:01 م الأحد 20 أغسطس 2017
الفريق محمود حجازي
كتب- مصطفى المنشاوي:
غادر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القاهرة متجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بالقوات المسلحة اليابانية.
وقالت القوات المسلحة في بيان صحفي، إن الزيارة تستهدف دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وكذا تنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن والإستقرار بالمنطقة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون المشترك بين البلدين-
-
منفذ للسلع التموينية بجامعة عين شمس استعدادًا لعيد الأضحى
-
وزير التعليم يحدد الإعفاءات المقررة لأبناء شهداء الجيش والشرطة والقضاء
-
بعد ٥ أيام من مؤتمر "الوزير".. أهالي جزيرة الوراق: "إحنا عليها ليوم
إعلان
إعلان