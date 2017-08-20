بعد تأجيلها مرتين.. انتهاء انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين
بعد تأجيلها مرتين.. انتهاء انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين
07:55 م الأحد 20 أغسطس 2017
كتبت- هاجر حسني:
بعد تأجيلها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، انتهت انتخابات شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، بفوز المرشح عمرو نبيل مصور وكالة الاسوشتتدبرس الأمريكية بالتزكية.
وجاء تشكيل مكتب الشعبة الجديد كالتالي: عمرو نبيل رئيس الشعبة، مجدي إبراهيم نائب مكتب الشعبة، أحمد جمعة عضو مكتب الشعبة، محمد هشام عضو مكتب الشعبة، مصطفى أمين عضو مكتب الشعبة.
كانت نقابة الصحفيين أعلنت تأجيل الانتخابات مرتين الأولى في 20 يوليو الماضي، والثانية 10 أغسطس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
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