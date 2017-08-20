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تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" لـ 19 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" لـ 19 أكتوبر

07:14 م الأحد 20 أغسطس 2017

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان

كتب -عمرو علي:

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث عنف العدوة" لجلسة 19 أكتوبر المقبل للمرافعة.

وأمرت المحكمة بجلسة اليوم بضبط وإحضار 7 متهمين كانت أخلت سبيلهم من قبل، كما أمرت بإخلاء سبيل 5 متهمين آخرين.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

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مصراوي Masrawy

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