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محكمة روسية ترفض طلب "سيمنز" مصادرة توربينات غاز بـ"القرم"

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مصراوي Masrawy

محكمة روسية ترفض طلب "سيمنز" مصادرة توربينات غاز بـ"القرم"

06:42 م الأحد 20 أغسطس 2017

محكمة روسية ترفض طلب سيمنز

موسكو - (د ب أ):
رفضت محكمة تحكيم روسية طلبا من شركة سيمنز الألمانية لمصادرة أربعة توربينات غاز، بعد أن قامت روسيا بنقل هذه التوربينات إلى شبه جزيرة القرم.

جاء ذلك وفقا لما ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، وقالت هذه الوسائل إن المحكمة أوضحت في حكمها المستعجل أنها رفضت طلب سيمنز لأنه غير مبرر.

كانت سيمنز قد قاضت شركة تكنوبروم اكسبورت الروسية لأن التوربينات تم نقلها إلى شبه جزيرة القرم بالمخالفة لعقود التوريد وبالرغم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتطالب سيمنز بإعادة هذه التوربينات من القرم أو الرجوع عن إتمام الصفقة برمتها.

ومن المنتظر أن يتم التفاوض بين الجانبين ابتداء من الثامن عشر من الشهر المقبل.

وكانت سيمنز قالت إنه كان من المنتظر، وفقا للاتفاق الذي تم في 2015، أن يتم توريد هذه التوربينات إلى محطة طاقة في شبه جزيرة تامان جنوب روسيا، وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت آنذاك أن هذه التوربينات يمكن أن تصل إلى القرم.

تجدر الإشارة إلى أن التوربينات من إنتاج شركة (إس جي تي تي) الروسية التابعة لمجموعة سيمنز، ومقرها في مدينة سان بطرسبورج.

في المقابل، تصر موسكو على أن المعدات الموجودة في القرم هي منتجات روسية، وبعد اندلاع النزاع في، يوليو الماضي، أعلنت سيمنز أنها ستتخذ عواقب تتعلق بنشاطها في روسيا.

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