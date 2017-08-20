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وفاة متهم بقسم شرطة ثان أسوان

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مصراوي Masrawy

وفاة متهم بقسم شرطة ثان أسوان

06:46 م الأحد 20 أغسطس 2017

وفاة متهم بقسم شرطة ثان أسوان

اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان

أسوان - إيهاب عمران: توفي محبوس احتياطيًا بقسم شرطة ثان في محافظة أسوان، اليوم الأحد، قبل وصوله مستشفى أسوان الجامعي، وذلك تأثرًا بحالة إعياء شديدة أصابته خلال تواجده بحجز القسم.تلقى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث بوفاة "أحمد. ت. إ" 63 سنة - سائق، محتجز بقسم ثان على ذمة التحقيقات في اتهامه في واقعة ضرب، وذلك عقب إصابته بحالة إعياء شديدة، وقبل وصوله المستشفى الجامعي.وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية ناتجة عن أمراض الشيخوخة وإصابة بضيق تنفس وضعف في عضلة القلب.نُقلت الجثة إلى المشرحة العمومية، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لاستخراج تصريح الدفن.​

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