رفع تجمع كبير للحشائش المتحركة بنيل الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية، بالتنسيق مع الحماية المدنية وسلطات مركز إسنا في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، من انتشال ورفع تجمع كبير للحشائش الجرفية والنسيلة العائمة المتواجدة على الجزر بنهر النيل، والتي جرفها تيار المياه جنوبًا.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح، إخطارًا من الرائد عمرو شكري، وكيل قسم المسطحات بالأقصر، بأنه أثناء قيام النقيب طلعت صلاح رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بإسنا بتمشيط المسطح المائي لنهر النيل رصد جزيرة عائمة من الحشائش بنهر النيل بالمجرى الملاحي، ما تم التعامل معه بالدفع بمعدات المسطحات المائية، بالاشتراك مع حماية النيل، حيث تم تفتيت الحشائش ورفعها إلى خارج نهر النيل.

وبلغت مساحة كتلة الحشائش التي تم رفعها حوالي 4 أمتار في 4 أمتار بارتفاع 3 أمتار.

وشهد نهر النيل بمحافظة الأقصر قبل أسابيع تحرك 3 تجمعات للحشائش الجرفية، تسببت في إيقاف حركة الملاحة النهرية لعدة ساعات.​