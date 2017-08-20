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ملك الأردن: الحدود الشمالية للمملكة تحت السيطرة..وقواتنا ستتعامل مع أي تهديد

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مصراوي Masrawy

ملك الأردن: الحدود الشمالية للمملكة تحت السيطرة..وقواتنا ستتعامل مع أي تهديد

06:33 م الأحد 20 أغسطس 2017

ملك الأردن: الحدود الشمالية للمملكة تحت السيطرة..وقواتنا ستتعامل مع أي تهديد

العاهل الأردني عبد الله الثاني

عمان- (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن الحدود الشمالية للأردن تحت السيطرة، مبديا ثقته العالية بالقوات المسلحة الأردنية في التعامل مع أي تهديد على حدود المملكة.

وقال الملك عبد الله الثاني - خلال استقباله اليوم الأحد شخصيات ووجهاء محافظة جرش بمقر الديوان الملكي الهاشمي في عمَّان - إن هناك تعاونًا بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لضمان تهدئة منطقة جنوب سوريا، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وحول تطورات الأزمة السورية، شدد العاهل الأردني على أن الحل السياسي هو السبيل لتهدئة الأوضاع في سوريا.

وبخصوص الحدود مع العراق، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أن هزيمة (داعش) وجهود العراقية الأخيرة ستسهل إعادة فتح الطريق بين عمَّان وبغداد.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال العاهل الأردني إنه سيبحث مع فريق من الإدارة الأمريكية إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذه مسؤولية بالنسبة للأردن.

وتناول اللقاء عددًا من قضايا الشأن الدخلي للأردن، حيث أعرب الملك عبد الله الثاني عن تهنئته وشكره لكل من ساهم في إنجاح انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) والبلديات التي جرت الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الأردن والأردنيين.

هذا المحتوى من

Asha

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