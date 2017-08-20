"زراعة المنيا": لجان خاصة لرصد تعديات الأراضي الزراعية خلال العيد

المنيا ـ ريمون الراوي:

أعلن المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، عن تشكيل لجان خاصة لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه ستتم إزالة التعديات في المهد، من خلال اللجان المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية.​