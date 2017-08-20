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الدفع بـ 20 أتوبيسًا للنقل الداخلي بعد توقف حركة القطارات ببنها

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مصراوي Masrawy

الدفع بـ 20 أتوبيسًا للنقل الداخلي بعد توقف حركة القطارات ببنها

05:46 م الأحد 20 أغسطس 2017

الدفع بـ 20 أتوبيسًا للنقل الداخلي بعد توقف حركة القطارات ببنها

محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامه علاء الدين:​​أمر محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، الإدارة العامة لمشروع المواقف والسرفيس برئاسة محمد الهادي، بالدفع بـ 20 أتوبيسًا للنقل الداخلي، وعدد من اتوبيسات الشركات الخاصة، وسيارات الميكروباص، لنقل الركاب من مدينة بنها إلى باقى المحافظات، بسبب الارتباك الذي تشهده حركة القطارات بسبب توقف عدد من الخطوط لأعطال كان آخرها تعطل قطار "دمياط - المنصورة" في قرية "ميت عاصم".وقال محمد الهادي، مدير عام مشروع المواقف، إن قرار المحافظ جاء استجابة لشكاوى عشرات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع أيضًا بحملات على مواقف السيارات، لمراقبة تطبيق السعر الرسمي لتعريفة الركوب، عقب تلقى شكاوى من استغلال بعض السائقين.وأكد الهادي أنه لا تهاون في مواجهة أي مستغل لأي أزمة، مضيفًا أن من يخالف القانون سيعاقب بالقانون.​

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