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24 سبتمبر.. الحكم في إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات"

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مصراوي Masrawy

24 سبتمبر.. الحكم في إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات"

05:34 م الأحد 20 أغسطس 2017

محاكمة متهمين بقضية خلية المتفجرات

كتب- أحمد أبوالنجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين محمد أنور توفيق، وعيد بيومي، في قضية خلية المتفجرات، لجلسة 24 سبتمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، ومختار العشماوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

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