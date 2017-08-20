بعد 8 وقائع.. ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الشقق بالشيخ زايد 04:40 م الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الوحدات السكنية بمنطقة الشيخ زايد.تعددت بلاغات السرقة أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، الذي شكل فريق بحث بقيادة العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو البرعي، مفتش المباحث.توصلت تحريات الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث قسم الشيخ زايد، إلى أن عاطلين "23 عاما"، و"30 عام"، سبق اتهامهما في عدة قضايا، كونا عصابة لسرقة الشقق مستغلين غياب قاطنيها.وأمكن ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقرا بصحة التحريات، وارتكابهما 8 بلاغات سرقة بنفس الأسلوب، وسرقة أجهزة كهربائية، أرشدوا عن أماكن إخفاءها.حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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