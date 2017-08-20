محافظ السويس يستقبل القنصل الجديد للمملكة العربية السعودية

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس بمكتبه، عبد الله الطلحى، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في السويس، والذي تولى مهام عمله خلفًا للقنصل السابق عيد المحمدي.

ودار لقاء بين اللواء حامد، واللواء الطلحي، اليوم الأحد، تحدثا فيه عن العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، والعلاقات الدبلوماسية القوية التي تمتد لسنوات طويلة.

وتطرق محافظ السويس، للحديث عن التعاون المستمر بين محافظة السويس والقنصلية السعودية في عدة مجالات، ودور القنصلية والمملكة العربية السعودية، في التنمية بالمحافظة، خاصة بعد حي أكتوبر وزيادة الملك فيصل التاريخية، وتبرعه لإعادة إعمار السويس بعد الحرب، وإطلاق اسمه على واحد من أكبر أحياء السويس من حيث السكان والمساحة.

وفي نهاية اللقاء، أهدي القنصل العام، درع القنصلية، للواء حامد، تعبيرًا عن الإخاء والمودة، وذلك بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، والمستشار ماجد عطية نائب القنصل.