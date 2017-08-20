حجز مُدمن أصاب شقيقه وحاول إشعال النيران بمنزله في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حجز عاطل، للغد، على خلفية اتهامه بالتعدي على شقيقه وإصابته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك لحين ورود تحريات البحث الجنائي والاستعلام عن حالة المُصاب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام شاب بقرية "بني حسن" بالتعدي على شقيقه، ومحاولته إشعال النيران في منزله.

بالانتقال والفحص، تبين تعدي المدعو "م.ع.س" 26 عامًا، عاطل، على شقيقه "ص.ع.س" 16 عامًا، بسلاح أبيض "سكين" ومحاولته إشعال النيران في منزله، فيما تمكن ضباط المباحث من السيطرة على الموقف، وضبط المتهم، والذي تبين أنه "مُدمن" وأن السبب وراء إقدامه على ذلك تعاطيه للمواد المُخدرة.

نقلت الإسعاف المصاب إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.