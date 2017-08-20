أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لـ"دمشير" في المنيا للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لـ"دمشير" في المنيا للتحقيق

04:22 م الأحد 20 أغسطس 2017

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية دمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم، لتغيبهم عن العمل وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط أثناء مرورهم على الوحدة المحلية لقرية دمشير لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "سيد" أن التقرير رصد غياب 18 موظف دون إذن مسبق، وترك 9 آخرين لعملهم دون تقديم أي إفادات، الأمر الذي استوجب تحويلهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية القروية، لتحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة انضباط تحيل 69 موظفًا في المنيا للتحقيق

    أخبار

  • إحالة 28 موظفا للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل دون عذر بالمنيا

    أخبار

  • 8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

    أخبار

  • لجنة للتحقيق في سرقة 9 آلاف جنيه من خزينة مدرسة بالغربية

    أخبار

إعلان

6c63d2bbc6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا