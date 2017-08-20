إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لـ"دمشير" في المنيا للتحقيق
إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لـ"دمشير" في المنيا للتحقيق
04:22 م الأحد 20 أغسطس 2017
المنيا- ريمون الراوي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إحالة 27 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية دمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم، لتغيبهم عن العمل وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.
وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط أثناء مرورهم على الوحدة المحلية لقرية دمشير لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "سيد" أن التقرير رصد غياب 18 موظف دون إذن مسبق، وترك 9 آخرين لعملهم دون تقديم أي إفادات، الأمر الذي استوجب تحويلهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية القروية، لتحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن.
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