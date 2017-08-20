أيكيا تصدر كتالوجها لتصميمات 2018 تحت شعار "عيش حياتك في الليفنج " 04:36 م الأحد 20 أغسطس 2017

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كتبت- ميرا ماهر:احتفلت اليوم، الأحد 20 أغسطس، شركة أيكيا السويدية لصنع الأثاث بأهم حدث سنوي لها، وذلك بمناسبة إطلاق كتالوجها لعام 2017-2018، بفرعها في "كايرو فيستيفال مول" بالتجمع الخامس.بدأ الاحتفال بكلمة "أدوش شارما" المدير الإقليمي لأيكيا مصر، بالترحيب بالضيوف واستعراض لمحة سريعة عن العام الجديد بفيديو قصير.كما استعرض شعار أو فكرة الكتالوج الجديد، الذي اعتمد على الاهتمام بغرف المعيشة "ليفنج روم" والتي لخصها في "دعوة للحياة"، دعوة للتعايش" " و"مساحة أكبر للحياة".وكعادة كل عام، يتم إصدار 2500 منتج جديد سنوياً، وتتبنى الشركة خلال الإصدار الجديد لهذا العام رساله مهمه، كان النصيب الأكبر لغرفة المعيشة ، لكن لا يعني ذلك عدم الاهتمام بالمنتجات الأخرى.أوضح "شارما" أيضاً، أنه بالرغم من اختلاف المساحات في منازلنا، يعود معظمنا إلى المنزل للاستلقاء في غرفة المعيشة، والتي تستحوذ على معظم وقتنا في المنزل.لهذا يهتم الكتالوج الجديد بتقديم حلولاً متعددة ذكية ومبتكرة، وأفكاراً جديدة لاستغلال مساحات البيوت مع تنوعها. إضافةً إلى تشجيع الناس للنظر إلى منازلهم بطريقة مختلفة، لاكتشاف ما يستحق أن يكون له مساحة أكبر فى حياتهم، سواء كان الأصدقاء والعائلة، أو الحفلات، أو الاسترخاء، أو ربما مساحة إضافية تضفي متعة أكبر على المكان.هذا العام، يضم الكتالوج أكثر من 1000 من المنتجات الجديدة والحلول المنزلية المبدعة، كما يلقى الضوء على غرفة المعيشة. يعرض الكتالوج أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوسائد والشموع، بالاضافة الى ادوات الإضاءة والمنسوجات، والتي تساعد على تغيير الشكل العام لينسجم مع الأجواء التى تريدها.كما وضح " شارما " إن الاستدامة والرفاهية البيئية والاقتصادية والاجتماعية اليوم وغدا هى جزء لا يتجزأ من أعمال أيكيا وهي واحدة من الأركان الاستراتيجية في أهداف للمجموعة.ورداً على أسئلة الحاضرين، أوضح "شارما" أن الشركة لا تنافس المنتجين المحليين بالمعنى السلبي وإنما تنافس يسمح بتوسع الصناعة في البلاد، وأضاف "أن الفخامة ليست الأساس، بل منتج ذو قيمة عالية، وبأقل التكاليف للوصول لأكبر عدد من الناس".وفي نهاية المؤتمر، أوضح "شارما" أنه طبقاً للاستراتيجية المخصصة للشركة، فإنه سيتم استخدام المنتجات صديقة البيئة أو الطاقة البديلة، لتصل إلى 50% من المنتجات بحلول عام 2020.

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