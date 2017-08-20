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ضبط عامل رخام لقيامة بسرقة حقيبة من سيدة يابانية بمنطقة المعادي

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل رخام لقيامة بسرقة حقيبة من سيدة يابانية بمنطقة المعادي

03:32 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط عامل رخام لقيامة بسرقة حقيبة من سيدة يابانية بمنطقة المعادي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عامل رخام لقيامة بسرقة حقيبة من سيدة يابانية بمنطقة المعادي.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط قسم شرطة المعادي، بلاغًا من سيدة يابانية الجنسية تُدعى "يوكو ماروتا"، 32 سنة، ومقيمة بذات الدائرة، وتفيد بأنها حال سيرها بالشارع سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قام بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتفين محمول ماركة أيفون 6، حافظة نقود بداخلها مبلغ 450 جنيه، 3 كارت فيزا، بطاقة تأمين صحي، ولاذ بالفرار ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد سعيد، 24 سنة، عامل رخام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالأماكن التي يتردد عليها وتم ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية صيني الصنع "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالي 635 جنيه.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب الخطف "باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة.

تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميليه " سيء النية " كلا من :محمد مصطفي ، 21 سنة ، صاحب محل كمبيوتر ،مصطفي مجدي ، 22 سنة، كهربائى سلسيون وأقر بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وأضاف بتخلصه من الحقيبة وبداخلها الكارنيهات والأوراق الخاصة بالمجني عليها بإلقائها بالطريق العام ،باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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