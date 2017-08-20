حل لغز اختطاف سائق "أوبر" في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات اختطاف سائق بشركة "أوبر"، حيث تبين اختطافه من قبل 3 أشخاص طلبوا فدية 200 ألف جنيه من زوجته.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتقدم ربة منزل ببلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور باختطاف زوجها، وأنها تلقت اتصالا هتافيا من مجهول -حددت رقمه-طالبها بسرعة تحضير مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح زوجها وعدم إصابته بمكروه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، توصلت جهوده إلى هوية المتهمين، وأمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل شقة بمحافظة القاهرة.

وداهم المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد طارق مدحت، الشقة، وتمكنوا من تحرير السائق، وضبط المتهمين الثلاثة، الذين أقروا بارتكاب الواقعة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهم وشقيقه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.