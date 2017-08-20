تقف لساعات طويلة يوميًا؟.. هذه الحلول صحية لعضلاتك 02:39 م الأحد 20 أغسطس 2017

تمارين الاستطالة

كتب - هشام عواض:يعاني البعض من الوقوف لفترات طويلة خاصة الذين يعملون في بعض المجالات، مثل البيع في محال الملابس والأغذية والمولات وغيرها من الأماكن، ويسبب الوقوف لهم آلام كبيرة في عضلات الرجل والعظام وأيضاً على العمود الفقري، ولتقليل آلام العضلات هناك بعض الطرق التي تفيدك.قال الكابتن محمد باتيستا، مدرب الرياضة البدنية، إن الوقوف لفترات طويلة يسبب مشاكل أغلبها لمنطقة أسفل الظهر وهناك أبحاث ربطت الوقوف مع مشاكل صحية أكبر، كما أنها تسبب مشاكل للعضلات.وأضاف "باتيستا"، أنه يجب الجلوس خلال كل ساعة أو ساعتين على الأقصى ورفع الرجلين عن الأرض، وفي حال عدم التمكن من الجلوس فيمكن للشخص آداء بعض التمارين، وهي تمارين الاستطالة التي تهدئ العضلات وتمددها.وبجانب التمارين يمكن استخدام أربطة ضاغطة فأنها تقلل من آلام العضلات خاصة إذا كان الشخص غير قادر على القيام بالتمارين، أو إذا كان يقف لفترات طويلة في المواصلات يوميًا، بالإضافة إلى الحرص قدر الإمكان على انتعال أحذية خفيفة ومريحة.

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