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أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات الدقي والهرم

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات الدقي والهرم

03:15 م الأحد 20 أغسطس 2017

أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات الدقي والهرم

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الاشغالات من الميادين والطرق العامة.واستهدفت الحملة منطقتي الهرم والدقي، بمشاركة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعقيد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق، والعقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة.وأسفرت الحملة عن رفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية وثلاجات عرض، وإزالة 3 أكشاك غير مرخصة، وضبط 3 قضايا مخدرات، و3 أسلحة بيضاء، و5 حالات تسول، و104 مخالفات مرورية متنوعة، وتحصيل مبلغ 6820 جنيها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

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