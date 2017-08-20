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شرطة كتالونيا: مشتبه بتورطه في هجومي برشلونة وكامبريلس مازال طليقا

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مصراوي Masrawy

شرطة كتالونيا: مشتبه بتورطه في هجومي برشلونة وكامبريلس مازال طليقا

03:04 م الأحد 20 أغسطس 2017

شرطة كتالونيا: مشتبه بتورطه في هجومي برشلونة وكامبريلس مازال طليقا

ارشيفيه

مدريد - (د ب أ):

ذكرت شرطة إقليم كتالونيا في تغريدة لها على موقع "تويتر" أن هناك هاربا واحدا فقط في التحقيقات بشأن الهجومين الارهابيين في برشلونة وكامبريلس.

وأضافت شرطة كتالونيا -موسوس ديسكوادرا- أنها تعتقد أن الخلية الارهابية التي تقف وراء الهجومين تضم 12 عضوا.

وتابعت الشرطة "حتى الان، نواصل العمل على فرضية أن الخلية تم تشكيلها من قبل 12 إرهابيا.نبحث عن أحد الهاربين".

ومن جهة أخرى، أقيم قداس تذكاري في كنيسة "ساجرادا فاميليا" في برشلونة اليوم الاحد، لضحايا الهجومين الارهابيين.

وكان ملك إسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا، بالاضافة إلى رئيس الوزراء، ماريانو راخوي وكارليس بويجديمونت، رئيس إقليم كتالونيا الذي يخضع لحكم ذاتي من بين هؤلاء الذين شاركوا في القداس، في الكنيسة المشهورة عالميا، والتي صممها أنطوني جودي.

وقاد القداس "من أجل السلام"، الذي بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، على أنغام الموسيقى، جوان جوزيه أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة.

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