الشرطة الفنلندية تعتزم طلب الحبس الاحتياطى للمشتبه به الرئيسي في هجوم توركو 02:59 م الأحد 20 أغسطس 2017

الشرطة الفنلندية

هلسنكي - (د ب أ):تعتزم الشرطة الفنلندية" طلب الحبس الاحتياطي" للمشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن الذي أودى بحياة شخصين.وقالت كريستا جرانروث، مسؤولة المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم يتم بعد استجواب المشتبه به، طالب اللجوء المغربي، 18عاما.ولم تعلق على ما إذا كانت الحالة الصحية للمشتبه به، الذي مازال في مستشفى توركو الجامعي، عقب إصابته أمس الأول الجمعة، منعت استجوابه.وأضافت أنه يجب تقديم طلب تمديد الاحتجاز قبل ظهر اليوم (0900 بتوقيت جرينتش) في المحكمة الجزئية في توركو.

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