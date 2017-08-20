إنيستا يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة

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أشار اللاعب الإسباني أندريس إنيستا، إلى عدم تجديد عقده بعد مع برشلونة، حيث ينتهي عقد الرسام، الصيف المقبل، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وقال «إنيستا» إنه يمر بحالة نفسية لم يعاصرها من قبل، مشيرًا إلى أن السيناريو الحالي لم يتوقعه منذ 3 سنوات، مؤكدًا على أنه ولأول مرة في مسيرته يفكر في مستقبله مع برشلونة.

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وتطرق إنيستا للحديث عن مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، مشيرًا إلى أنه يكن له كل الاحترام على الرغم من عدم اقتناعه ببعض من وجهات نظره الفنية أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية للبرسا.

وأضاف «إنيسال» أنه واضح للغاية، ففي نادي مثل برشلونة لا يمكن أن يفقد أي شخص الاحترام تجاه لاعب أفنى حياته من أجل قميص النادي، مهما كان الاختلاف مع ذلك الشخص.