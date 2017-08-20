مكونان طبيعيان لعلاج فقر الدم..هكذا تقضي على الأنيميا

كتبت- هاجر حاتم:

"الأنيميا" أو ما يعرف بفقر الدم تعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا، بين الصغار والكبار، وهي عبارة عن نقص في عدد خلايا الدم الحمراء، أي انخفاض تركيز " الهيموجلوبين" في الدم.

يتسبب نقص الهيموجلوبين في صعوبة نقل الأكسجين للدم وضخه للرئتين وباقي أجزاء الجسم، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل الصحية، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

ويترتب على ذلك عدم القدرة على أداء المهام اليومية بنشاط وحيوية، والصداع، وشحوب الوجه، وضعف التنفس.

لهذا إليك مكونين رئيسيين بمثابة علاج رئيسي للتخلص من فقر الدم:

عصير الرمان

يحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي تعزز تواجد الهيموجلوبين في الدم، لذا فإن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يوفر للجسم الكمية المطلوبة من الحديد.

بذور السمسم

تحتوي على البروتين والحديد، فتناول ملعقة واحدة من بذور السمسم تحسن عدد خلايا الدم الحمراء بالجسم.