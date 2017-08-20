أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

مكونان طبيعيان لعلاج فقر الدم..هكذا تقضي على الأنيميا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مكونان طبيعيان لعلاج فقر الدم..هكذا تقضي على الأنيميا

12:33 م الأحد 20 أغسطس 2017

مكونان طبيعيان لعلاج فقر الدم..هكذا تقضي على الأنيميا

مكونان طبيعيان لعلاج فقر الدم

كتبت- هاجر حاتم:

"الأنيميا" أو ما يعرف بفقر الدم تعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا، بين الصغار والكبار، وهي عبارة عن نقص في عدد خلايا الدم الحمراء، أي انخفاض تركيز " الهيموجلوبين" في الدم.

يتسبب نقص الهيموجلوبين في صعوبة نقل الأكسجين للدم وضخه للرئتين وباقي أجزاء الجسم، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل الصحية، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

ويترتب على ذلك عدم القدرة على أداء المهام اليومية بنشاط وحيوية، والصداع، وشحوب الوجه، وضعف التنفس.

لهذا إليك مكونين رئيسيين بمثابة علاج رئيسي للتخلص من فقر الدم:

عصير الرمان

عصير الرمان

يحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي تعزز تواجد الهيموجلوبين في الدم، لذا فإن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يوفر للجسم الكمية المطلوبة من الحديد.

بذور السمسم

بذور السمسم

تحتوي على البروتين والحديد، فتناول ملعقة واحدة من بذور السمسم تحسن عدد خلايا الدم الحمراء بالجسم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 فوائد مذهلة للرمان.. يقي من السرطان ويمنع تساقط الشعر

    هو وهي

  • هل تعاني من أحد هذه الأعراض؟.. عليك استشارة طبيب فوراًّ!

    هو وهي

إعلان

1863023b29.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة