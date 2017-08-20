أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 20/8/2017بالأسواق

شيماء مصطفى

أحدث أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 20/8/2017 بالأسواق، نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا احدث اسعار قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها الحكومة وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 20/8/2017: ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الدواجن

ورد أنه قد شهدت أسعار اللحوم والدواجن داخل الأسواق المصرية ارتفاعا جديدًا علي أسعار اللحوم في إطار استعداد الكثيرين لموسم عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب علي اللحوم الحمراء حيث يأتي ذلك في نفس الوقت الذي أثر زيادة الطلب علي اللحوم الحمراء علي اللحوم البيضاء بشكل أخر وأدي إلى تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.

أسعار الدجاج الأحد 20/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد 20/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 145 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 155 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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