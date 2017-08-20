سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد20/8/2017بالأسواق

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 20/8/2017.. ننشر احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
سعر الحديد اليوم الأحد
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|10900 جنيه
|10900 جنيه
|حديد بشاي
|10650 جنيه
|10650 جنيه
|حديد العتال
|10600 جنيه
|10600 جنيه
|حديد عطيه
|10600 جنيه
|10600 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|10600 جنيه
|10600 جنيه
|حديد المصريين
|10700 جنيه
|10700 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|10500 جنيه
|10500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأحد
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|790 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|740 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|820 جنيه
|الفهد
|الفهد
|755 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|738 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|760 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|748 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|730 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|750
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|748 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads