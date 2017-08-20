تفاصيل جلسة صلح مرتضى وشيكابالا

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عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، في مكتبه الخاص بالدقي، موضحًا له أنه لا يرغب في رحيله كما يردد البعض، وأنه سيتم عمل حفل تكريم له حال قراره بالرحيل وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وطالب "منصور"، من شيكابالا، بالمفاضلة بين العرضين الذي يمتلكهما حاليًا أحدهما من فريق الرائد السعودي، والآخر تونسي، أو البقاء في الزمالك.

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وأوضح رئيس الزمالك، لشيكابالا، في حضور أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس، أن المقابل المادي الذي سيأتي في حالة رحيله سيتم خصمه من المديونية التي عليه للنادي.