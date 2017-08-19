أسرة أحد ضحايا مصنع أسمنت أسوان: صرفنا التعويض 400 ألف جنيه

أسوان - إيهاب عمران:

قال وائل رفعت محامي عمال مصنع أسمنت أسوان إن إدارة المصنع سلمت أسر العمال المتوفين في الحادث الذي وقع داخل المصنع شيكات تعويضاتهم، بواقع 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

إلى ذلك، أكد سمير نجل العامل المتوفي علي إبراهيم تلقيهم اليوم مبلغ 400 ألف جنيه قيمة التعويض، فيما قال محامي العمال إن هذا المبلغ وإن كان لا يعوض أسر المتوفين, لكنه يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.

وقدم التحية للعمال الذين نجحوا في رفع قيمة تعويضات الوفاة من 35 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، ودافعوا عن حقوق زملائهم، ورفضوا استئناف العمل قبل توفير اشتراطات السلامة المهنية بالمصنع.

يذكر أن عمال مصنع أسمنت أسوان امتنعوا عن العمل عقب الحادث الذي تعرض له خمسة من زملائهم نهاية شهر يوليو الماضي, أثناء تأديتهم مهام عملهم بالمصنع، ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 2 آخرين، سقطت عليهم مادة خام حارقة.​