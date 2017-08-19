حلم الثراء السريع يوقع 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث الجيزة، اليوم السبت، محاولة 10 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل منزل بكرداسة.

وردت معلومات للعقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، بتنقيب أحد الأشخاص عن الآثار داخل منزله مستعينا بـ9 آخرين؛ بحثا على الثراء السريع.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية بقيادة العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، المنزل، وأمكن ضبط المتهمين العشرة، والأدوات المستخدمة في الحفر.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.