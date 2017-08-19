توقعات بانتعاش حركة الخطوط الملاحية بقناة السويس بعد الفاتورة الشاملة

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رحب خبراء النقل بقرار هيئة قناة السويس بتطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة للسفن العابرة لقناة السويس، مؤكدين أن القرار سيساهم فى عودة الخطوط الملاحية العالمية وجذب أكبر عدد من السفن لقناة السويس.

وأعلنت هيئة قناة السويس، تقديم عدد من الحوافز والتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية، تشمل منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات بنسب تصل إلى 50%، وكذلك إطلاق التعامل بنظام الفاتورة الشاملة والتي بمقتضاها يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.

وأكد المهندس عادل اللمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس سيساهم في عودة الخطوط الملاحية العالمية مرة أخري.

وأكد لمعي أن هناك رسائل إيجابية من تلك الإجراءات والتعديلات الجديدة ستظهر أثارها بشكل إيجابي على القطاع الملاحى.

وطالب "لمعي" بتعديل قرارى رقم 488 وقرار رقم 800 لتشجيع الاستثمار فى قطاع النقل والملاحة وعودة الخطوط الملاحية.

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وقال الدكتور مصطفى الديب مستشار وزير النقل لشؤون النقل البحري والنهري، في تصريحات صحفية له إن الهدف من هذا التخفيض هو مواكبة المنافسة مع الموانئ العالمية التي بدأت تجذب السفن إليها بسبب الحوافز التي تقدمها للسفن. وأضاف أن التخفيض على السفن ليس موحدا، ولكنه يتناسب مع حجم كل سفينة، وعلى العائد الذي تحصل عليه قناة السويس. وأضاف أن القرار سيزيد من عائدات الموانئ بنسبة كبيرة، قد تبلغ نحو 30 إلى 40% .

وأكد الدكتور رفعت رشاد خبير النقل البحري، أن تخفيضات الخدمات البحرية بنسبة تصل إلى 50% سيساهم في جذب أعداد أكبر من السفن لقناة السويس، مشيرا إلى أن أهم عوامل جذب السفن للموانئ الخدمات الممتازة والأسعار المنخفضة والمعاملة الجيدة، وهذه التخفيضات نوع من الأسعار المخفضة.

وأضاف رشاد : أصحاب السفن بعدما كانوا يدفعون رسوم العبور لأكثر من جهة سيقومون الآن بالدفع لجهة واحدة فقط وهى هيئة قناة السويس، ما يؤدى إلى قدرتهم على حساب تكاليف عبور القناة كاملة قبل الدخول للقناة بدلا من زيادة كل جهة رسومها فى الماضى كيفما شاءت.

وتابع: انخفاض رسوم دخول الموانئ ليس معناه دائما خفض الإيرادات لأن الأموال التى ستدفعها السفينة داخل الميناء مقابل الخدمات التى ستقدمها لها أكبر من رسوم الدخول دون تقديم هذه الخدمات.

وأكد رشاد أن رسوم عبور قناة السويس الأساسية تحدد حسب الحمولة بين هيئة القناة وغرفة الملاحة الدولية فى لندن وتكون ثابتة طوال العام لكن رسوم الجهات الأخرى كوزارة النقل والصحة والمالية تتغير بين الحين والآخر وتزيد تكلفة فاتورة نقل السفن على أصحابها وهذا ما يجب أن يقضى عليه القرار الجديد، لأن رفع الأسعار فى الفاتورة الموحدة من الممكن أن يؤدى إلى تغيير أصحاب السفن المسار إلى طرق أخرى غير القناة.