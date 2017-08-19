محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع الجبالي

بني سويف - أ ش أ:

تفقد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم السبت، شارع الجبالي أكبر شوارع بنى سويف التجارية لمتابعة أعمال التطوير الجارية ليكون شارعا نموذجيا ، نظراً لأهميته الحيوية على صعيد الحركة المرورية بالمدينة، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا يربط منطقة موقف محى الدين وحوض الدلالة ومزلقان الغمراوي بوسط المدينة وميدان المحطة، فضلاً عن كونه مقصدا لأهالي المحافظة لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وتابع المحافظ - خلال جولته - الأعمال الجارية وفق التصور والتخطيط الذي أشرف على إعداده مع مسؤولي التخطيط العمراني والإسكان والطرق والمرور والوحدة المحلية، حيث يشمل التطوير إحداث سيولة مرورية متميزة ليكون وجهة حضارية تليق بأقدم الشوارع بالمدينة وأهمها.

كما استمع إلى أصحاب المحال والأهالي بالشارع، الذين أبدوا سعادتهم بالبدء في تنفيذ التطوير للقضاء على الإشغالات وعشوائية الرصيف والزحام الشديد الذي يعوق عملية البيع وحركة المواطنين.

من جانبه، قال مدير عام الطرق والنقل المهندس ناصر فراج ، إن أعمال التطوير الجاري تنفيذها شملت رفع الإشغالات وكافة صور العشوائية خاصة في الأرصفة أمام المحال، وسيتم إنشاء رصيف جديد جانبي للشارع من خلال بلدورات جديدة لتصل مساحة الرصيف حوالي 1.5 متر، وعرض الشارع يتراوح من 5 إلى 6 أمتار مما يشكل حيوية وسيولة مرورية وحركة مشاه طبيعية.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للشارع والتي ستبدأ بإزالة كافة صور العشوائية ومكونات الشارع المتهالكة من أعمدة إنارة وتوصيلات وأسلاك عشوائية واستبدالها بأعمدة إنارة جديدة على مسافات مناسبة ومتناسقة ودهان الأعمدة وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة، كما سيتم إعادة رصف الشارع بعد تغيير كافة مطابق الصرف المتهالكة وتركيب مطابق جديدة وتعليتها لتناسب المنسوب الجديد ، وطلاء المحلات والوحدات السكنية بألوان تتناسب مع طبيعة الشارع الجديدة ليصبح في أقرب وقت شارعاً نموذجياً بحيث يمكن تعميم تجربته على باقي الشوارع.