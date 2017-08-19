بمشاركة صلاح.. ليفربول يفوز على كريستال بالاس في البريميرليج

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فاز نادي ليفربول الإنجليزي، على نظيره كريستال بالاس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني.

وكان الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز قد شارك منذ الدقيقة 61، من عمر المباراة بدلًا من دانيل ستوريدج.

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وظهر الفرعون المصري بشكل جيد، حيث سدد كرة قوية على يمين حارس كريستال بالاس لكن الأخير نجح في إبعادها بصعوبة شديدة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الريدز لأربعة نقاط في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس بدون نقاط، في المركز الـ18.