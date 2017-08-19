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بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد التشكيل الجديد للمجلس الخاص

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد التشكيل الجديد للمجلس الخاص

05:58 م السبت 19 أغسطس 2017

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد التشكيل الجديد للمجلس الخاص

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اليوم السبت، الحركة القضائية الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.وتضمنت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص، والذي ضمّ في عضويته بجانب المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، كلا من: المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيسًا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والذي سيظل في منصبه كما هو، والمستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوي، رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، بينما يتولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ، عضوا احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارين، فيما ترأس المستشار محمود رشيد، رئاسة الأمانة الفنية لشؤون المجلس الخاص، ويعاونه كلا من: المستشارين عمرو المقاول، والدكتور محمد عمرو بركات، وإسلام محروس والمستشار عمرو الباروي، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الدولة.

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مصراوي Masrawy

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