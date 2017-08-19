علاقته بـ«ريهام أيمن» واتهامه بحيازة «المخدرات».. 9 معلومات عن نجل حسن يوسف

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تعرف عليه الجمهور في فيلم "شارع 18"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال، التى جعلت منه من أبرز النجوم الشباب على الساحة الفنية الحالية، فلمع بدخول الماراثون الرمضاني عامين متتالين، أحدهما كان مسلسل "الأسطورة" عام 2016، و"كلبش" 2017، هو الفنان عمرو حسن يوسف.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن عمرو حسن يوسف، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى...

1- ولد عمرو في 19 أغسطس 1980، ويبلغ من العمر 36 عامًا.

2- لم يعرف الكثيرون أن عمرو هو نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.

3- بدأ مشواره الفني فى فيلم " شارع 18"، وحقق نجاحا متوسطا، أهله للاشتراك فى العديد من الأعمال الأخري التى نال بسببها شهرة واسعة، كان أبرزها مسلسل "كلبش" 2017، و"أسيا" 2013، وفيلم "بنتين من مصر" 2010.

4- يعتبر "عمرو" مشاركته في مسلسل "الأسطورة" بمثابة نقلة له فى حياته الفنية، وذلك لعمله مع مخرج كبير مثل محمد سامي والفنان محمد رمضان.

5- قدم "عمر" دور والده الفنان حسن يوسف وهو في عمر الشباب في مسلسل "الضاهر"، بطولة الفنان محمد فؤاد، والفنانة فريال يوسف، رغدة، صبرى عبد المنعم، سميرة محسن.

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6- عام 2006، ألقت الشرطة القبض عليه مع 6 من أصدقائه وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وخرج ابن الفنان القدير بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

7- لم يعرف الكثيرون أن "عمرو" سبق وارتبط بالفنانة الشابة ريهام أيمن بعد قصة حب طويلة استمرت بينهما، فضل خلالها الطرفان التكتم على تفاصيلها حتى إعلان خطوبتهما التى لم تستمر طويلًا وأعلن الثنائي انفصالهما.

8- يتمني تقديم شخصية "جيفارا" في عمل سينمائي، ويقول عنه خلال أحد حوارته الصحفية: "جيفارا مناضل سياسي عظيم وهذه رؤيتي له سواء نختلف مع سياسته او نؤيدها، بالإضافة إلى أن شخصيته تتضمن درجة تمثيل عالية".



9- يؤكد "عمرو" حرصه دائمًا على استشارة والده في أغلب أعماله الفنية، ويقول عنه: "والدي حينما يشاهدني فى التليفزيون يعلق على أدائي مثل يقول إذا قدمت هذه الجزئية بهذه الطريقة كان سيصبح أفضل، أما أثناء وجودى معه فى عمل معين يترك هذا الأمر للمخرج، وبالعكس أنا لما بأسأله أثناء التصوير رده عليه بيكون "روح أسال المخرج هو يرى الصورة أفضل منى ومنك".