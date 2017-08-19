مرتضى منصور يناشد وزير الرياضة بمد الجمعية العمومية 3 ساعات

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ناشد مرتضى منصور، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بمد انعقاد الجمعية العمومية لمدة 3 ساعات.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي «إحنا ملتزمين إننا نعمل العمومية للائحة الاسترشادية في يوم واحد فقط، لكن باقترح تمد المدة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة بدلا من السابعة بسبب صلاة الجمعة العمومية القادمة».

وعن أهم بنود اللائحة الجديدة للنادي أوضح رئيس الزمالك أن المادة 15 أهم بند، التي تنص على أن مجلس الإدارة يتنازل عن كل اختصاصاته، وهذا لم يحدث في أي نادٍ قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم تسليم النادي للجنة وهتبقي عضو عامل عادي.

وأضاف منصور: "أتحدى أي ناد إنه يتنازل عن الصلاحيات قبل أهم مرحلة للنادي، وذلك لضمان الشفافية، وسيمنع على أي موظف أو عامل في النادي يروج أو يعمل دعاية لرئيس النادي الحالي أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي مرشح يتعرض للفصل وحتى أي مدير فني أو إداري أو لاعب".

وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، اليوم السبت، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي القادمة. (طالع التفاصيل)

وأرجع رئيس نادي الزمالك تراجع نتائج الفريق الكروي الأول خلال الموسم المنقضي سواء بالدوري والكأس والبطولة الإفريقية والعربية إلى ما وصفه بالسحر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة. (طالع التفاصيل)

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كما أكد رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وضع في اللائحة لجنتين للتظلمات، لجنة للتظلمات في العقوبات ولجنة للتظلمات في الجزاءات.

وتضم لجنة التظلمات كلا من: نائب رئيس النادي و٢ أعضاء وعضو عامل من المستشارين، وهناك لجنة تبحث العضويات في حالة الرفض، وهناك لجنة أخرى للتظلمات يرأسها أحد النواب وأمين الصندوق و٢ أعضاء مجلس و٢ مستشارين من الأعضاء.

وأشار إلى أن اللائحة الاشترشادية كانت تنص على وضع جزاءات للأعضاء المخالفين، وهي الإيقاف سنة، ثم الشطب، لكن المجلس قرر أن يكون الجزاء إيقاف ٣ أشهر ثم ٦ أشهر سنة على حسب الواقعة، ومن حق العضو يتظلم أمام لجنة التظلمات.

وأردف، أن العضو الذي يسدد اشتراكه قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية، يكون من حقه الإدلاء بصوته في الجمعيات العمومية، وأضاف أن اللائحة تتضمن بندًا لانعقاد الجمعية العمومية في مقر النادي الرئيسي بعد السنة المالية بأربعة أشهر، وشدد على أن الانتخابات المقبلة ستكون في أحد أشهر يوليو أو أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر.

وأتم رئيس النادي، أن الجمعية العمومية يتم الدعوة لها قبل الانتخابات بفترة تتراوح ما بين ٢٠ و٣٠ يومًا فقط كي لا تؤثر على استقرار النادي، ويتم فتح باب الترشيح وتلقى الطلبات لمدة ٤ أيام من اليوم التالي للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وأنه كان يتم في السابق فتح باب تلقي الطلبات لمدة ٧ أيام و٨ ساعات لكن المجلس قرر أن يكون تلقي الطلبات لمدة ٤ أيام لمدة ١٢ ساعة من ٩ صباحًا يوميًا، وسيتم البحث والطعون لمدة ٣ أيام فقط بعد غلق باب الترشح بدلا من ٧ أيام، وإذا وجدت ملاحظات من الجهة الإدارية سيكون من حق المرشح الرد خلال 3 أيام، وأوضح أن اجتماع الجمعية العمومية يكون صحيحًا بحضور 7500 عضو.