وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون دعم عملية السلام

القاهرة (مصراوي)

وصل وزيرا خارجية الاردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي اليوم السبت إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع ثلاثي بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري .

ويأتي الاجتماع في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام ، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في وقت سابق.

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الاجتماع هو الثاني لآلية التنسيق، حيث عقد الاجتماع الأول في عمان في 14 مايو الماضي، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بين الدول الثلاث من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى قبيل انعقاد اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي على ضوء حرص الدول الثلاث، باعتبارها الدول الرئيسية المنخرطة إقليمياً في تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية، على تقييم الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والاطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا التشاور والتنسيق فيما بين الدول الثلاث قبيل زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة، والذي يضم كلاً من المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية.