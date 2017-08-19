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شائعة حيازة «المخدرات» و«ورطة» شيرين.. أزمات جمعت «كندة وعمرو»

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شائعة حيازة «المخدرات» و«ورطة» شيرين.. أزمات جمعت «كندة وعمرو» شائعة حيازة «المخدرات» و«ورطة» شيرين.. أزمات جمعت «كندة وعمرو»

التحرير

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انتشرت العديد من الشائعات التى تفيد بالقبض على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين بكورنيش النيل بالعجوزة، وبحوزتهما 15 قرص مخدر ترامادول وتذكرتين هيروين، مما أثار الكثير من الجدل حول صحة تلك الشائعات من عدمها.

خرجت الفنانة السورية بعدها لتنفي تلك الشائعات، مشيرة إلى أنها موجودة حاليًا في مدينة الجونة بالغردقة، ولا تعلم شيئًا عن الشائعات التي أطلقتها بعض المواقع .

وأضافت، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلقي الشائعات، كما أنها تستعد لتصوير عبر حساباتها لشبكات التواصل الاجتماعي لنفي تلك الشائعة المغرضة.

الجدير بالذكر أن أزمة القبض عليهما لم تكن الأولى، حيث أثارت حولهما الكثير من الشائعات والأزمات بمجرد بداية ارتباطهما التى نرصدها خلال التقرير التالى...

شائعات ما قبل الارتباط
قبل إعلان ارتباطهما رسميًا، أثيرت الكثير من الشائعات حول طبيعة علاقتهما، خاصة بعد ظهورهما المكثف خلال مهرجان القاهرة السينمائي والأماكن العامة ومناسبات عديدة خاصة بالفنانين، وهو ما زاد من التكهنات حول وجود علاقة ارتباط بينهما أو قصة حب، لكنهما لم ينفيا أو يؤكدا صحة تلك العلاقة، حتى إعلان ارتباطهما رسميًا.

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أزمة « والهضبة» تحرج عمرو يوسف وكندة
وضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الثنائي في ورطة وموقف محرج مع "الهضبة" ، بعدما هاجمت الأخير بشكل واضح في حفل زفافهما، بعدما أشادت بالمطرب تامر حسني، وقالت: "طبعًا تامر حسني وحماقي هما اللي عندنا في وعايزة أقول إن اللي خلاص راحت عليه.. كبر خلاص في السن، فإحنا اللي جايين"، في إشارة منها لـ"الهضبة"، ليقاطعها عمرو يوسف مازحًا: "كده الفرح هيبوظ يا شيرين".

 

حملة سخرية بسبب ظهورهما المتكرر في رمضان 2017
تعرض الثنائي لحملة سخرية واسعة بسبب ظهورهما المتكرر في عدد من الحملات الإعلانية في رمضان الماضي، واعتبر البعض أن ذلك يعتبر استغلالًا لزواجهما في الظهور في أكثر من مناسبة، حيث شاركا في حملة إعلانية مع شيرين وتامر حسني وغادة عادل وعدد من البرامج التليفزيونية، وتقديم مسلسل إذاعى أيضًا بعنوان "توم وشيري"، وحملة إعلانية أخري ظهرت فيها كندة وهى تطبخ لحماتها وجبات سورية ومصرية، وتجبر عمرو يوسف على مساعدتها بطريقة كوميدية.

 

هجوم على الثنائي لعدم مراعاة عزاء «كريمة مختار»
وعبر البعض عن استيائهم بسبب إقامة حفل زفافهما الأول بالقاهرة تزامنًا مع يوم عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار، الذي أقيم في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان على عمرو وكندة أن يراعيا هذا الأمر، خاصة أن الفنانة كريمة مختار لها تاريخها الفني الكبير وتستحق ذلك.

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التحرير

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