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مشاركة «المالكي» وقصده بـ«برج الحوت».. 5 لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل

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بعد أيام قليلة على طرح ألبومه الجديد "معدي الناس" في الأسواق، أحيا "الهضبة" والميجا ستار حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وشهد الحفل إقبالًا جماهيرًا غير مسبوق فور فتح الأبواب للجمهور.

واعتبر محبو "الهضبة" أن موسم الصيف بدأ رسميًا مع انطلاق حفله الغنائى عقب طرح ألبومه الجديد "معدي الناس"، وأطلقوا عليه "صيف الهضبة".

الجدير بالذكر أن إطلاق ألبوم عمرو دياب صاحبه الكثير من الجدل وبعض الشائعات أيضًا، وحرص "الهضبة" على توضيحها خلال الحفل، الذي نرصد أبرز اللقطات التى جاءت فية خلال التقرير التالى

- حقيقة الشائعات وراء أغنية "أجمل "
أوضح "الهضبة" حقيقة ما أثير حول أغنية "أجمل عيون" الشهيرة بـ""، التي طرحت ضمن ألبومه الجديد "معدي الناس"، وقال مازحًا: "أنا اشتغل وأتعب وإنتم تطلعوا إشاعات ليس لها أساس من الصحة"، لينفي بذلك كل الأقاويل عن توجيهه الأغنية لدينا الشربيني.

كما أوضح عمرو دياب أنه لا يؤمن إطلاقًا بفكرة الأبراج.

- «المالكي» يشاركه الغناء
صعد المؤلف الشاب أحمد المالكي أثناء الحفل على المسرح ليشارك عمرو دياب غناء "أول كل حاجة"، التي كتبها له في ألبومه "معدي الناس"، وحققت صدى واسعًا وكبيرًا.

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- «الهضبة» بـ«الكاجوال»
حرص "الهضبة" على ارتداء ملابس رياضية قطنية بسيطة وبين معجب بهذه الإطلالة وناقد لها، رأى الأغلبية أنها مناسبة لمكان الحفل في الساحل الشمالي، خاصة أن الموجودين في المدن الساحلية من الشباب المصيف يفضلون دوما ارتداء هذه الثياب، وهذا رغبة منه في التشبه بهم.

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- «رابطة الشعر»
يفضل "الهضبة" ارتداء رابطة الشعر Head Band، مؤخرًا حيث ظهر بها في أكثر من مناسبة، خاصة أنها تناسب أغلب الإطلالات "الكاجوال"، التى يظهر بها، وقلدها عدد كبير من الشباب.

«تاتو»
لفت نظر الجمهور في الحفل "تاتو" الجديد الذي يظهر به "الهضبة"، وتبين أن التاتو عبارة عن كلمة باللغة الإنجليزية "Stamina"، وهي تعني الطاقة والتحمل والاستمرار لفترة طويلة.

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التحرير

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