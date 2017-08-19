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سعر الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 19-8-2017

السعر العالمي : 1,295.43 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 723 إلى 726
عيار 22 663 إلى 665
عيار 21 633 إلى 635
عيار 18 543 إلى 544
عيار 14 422 إلى 423
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080
الكيلو 723,429 إلى 725,714

المصدر : مصر 365

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