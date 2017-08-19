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الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودًا نشطة للتحضير لاجتماع جديد بشأن سوريا

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودًا نشطة للتحضير لاجتماع جديد بشأن سوريا

02:39 ص السبت 19 أغسطس 2017

الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودًا نشطة للتحضير لاجتماع جديد بشأن سوريا

موسكو- (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن جهودا نشطة تبذلها روسيا مع الدول الأخرى الضامنة لعملية أستانا حول سوريا لإعداد جولة جديدة من المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية- في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الجمعة - "في الوقت الحالي، تبذل روسيا مع الضامنين الآخرين (تركيا وإيران) والمراقبين (الأردن والولايات المتحدة والأمم المتحدة) لعملية أستانا ، وكازاخستان فضلا عن السورية وممثلي جماعات المعارضة المسلحة المشاركة في الهدنة جهودا لإعداد الاجتماع الدولي السادس بشأن سوريا ، على أعلى مستوى في أستانا".

وأضافت: "ينتظر أن ينضم الجزء الوطني من المعارضة السورية بشكل متزايد إلى هذه الحرب التي لا هوادة فيها أيضا من حيث المجالات العسكرية والسياسية والأيديولوجية".

وكان الاجتماع السابق في أستانا بشأن سوريا قد عقد في الفترة من 4 إلى 5 يوليو ، ومن المقرر أن يتم عقد الإجتماع المقبل في نهاية أغسطس الجاري.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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