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ضبط 14 متسللًا إفريقيا جنوب شرق أسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 14 متسللًا إفريقيا جنوب شرق أسوان

01:30 ص السبت 19 أغسطس 2017

ضبط 14 متسللًا إفريقيا جنوب شرق أسوان

أسوان- (أ ش أ):

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، من إحباط محاولة تسلل 14 شخصا من جنسيات إثيوبية وسودانية، أثناء محاولتهم تخطى أحد النقاط الحدودية جنوب شرق أسوان ناحية منطقة وادى النقرة.

وكان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان قد تلقى إخطاراً من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان يفيد بضبط 14 متسلل دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، من بينهم 13 شخصا يحملون الجنسية الإثيوبية وشخص يحمل الجنسية السودانية.

ودلت التحريات أن هؤلاء الأشخاص تسللوا عبر إحدي النقاط الحدودية جنوب شرق محافظة أسوان، حيث تم ضبطهم بالقرب من منطقة وادى النقرة الزراعي، وبتفتيشهم تبين عدم حملهم لأى اثبات شخصية أو جوازات سفر، وتبين أنهم جاءوا أسوان بحثاً عن العمل بواسطة عصابات تهريب البشر عبر الدروب الصحراوية.

وتحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى بلادهم.

هذا المحتوى من

Asha

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