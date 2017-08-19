بالصور.. "تاتو" الحنة السوداء يشوه طفلة بريطانية في الغردقة

كتب - هشام عواض:

الحنة من الزينة التي تحبها الفتيات والأطفال، ولكن بعض أنواعها ضارة بسبب اضافة مواد غير طبيعية عليها، وتسبب مشاكل خطيرة، وهو ما حدث مع طفلة بريطانية أصيبت بحروق شديدة بسبب "تاتو" حنة وضعتها على يديها خلال قضاءها الإجازة في الغردقة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "تاتو" الحنة السوداء يحتوي على مادة " البارافينيلين دايامين" وهي من المواد الكيميائية السامة، موجود في بعض منتجات التجميل مثل صبغ الشعر وكريم واقي الشمس، لكن بنسب ضئيلة جدًا، وعندما تزداد تسبب حروق وتشوهات للجلد.

وهذا ما جرى للفتاة البريطانية "ماديسون جاليفر" عندما كانت مع أسرتها في فندق بالغردقة، فوضعت تاتو الحنة، ولم يكن هناك أي مشكلة لكن حدثت الكارثة مع مرور الوقت عندما عادت لبلدها، فأصيبت بحساسية مفرطة وحكة وحروق في مكان الحنة، وهي ما أظهرتها الصور التي التقطت للفتاة في المستشفى.

وقال مارتن والد الفتاة، إن ابنته رسمت الحنة السوداء في صالون تجميل تابع للفندق وعند العودة لبريطانيا حدث لها ما حدث وحرقت يديها ومن المحتمل أن تستمر معها هذه الندوب مدى الحياة.

في الوقت نفسه نفت ادارة الفندق بالغردقة أن تكون الحنة هي السبب في حدوث هذه الحروق للطفلة.