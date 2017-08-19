10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكّد الرئيس دونالد ترامب، أن قوات الأمن الوطني الأمريكي في حالة تأهب قصوى تحسّبًا لأي طارىء، وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن عدد القتلى المدنيين في مدينة (تعز) منذ بداية الحرب في اليمن بلغ 4 آلاف شخص، وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، أن طبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل ستعتمد اعتمادًا كبيرا على مجريات العدالة في قضية حادث السفارة الإسرائيلية بعمان.

1- ترامب بعد هجوم برشلونة: قواتنا في حالة تأهّب قُصوى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

أكّد الرئيس دونالد ترامب، أن قوات الأمن الوطني الأمريكي في حالة تأهب قصوى تحسّبًا لأي طارىء، وذلك عقب الهجوم الذي شهدته مدينة برشلونة الإسبانية، الخميس.

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2- وزير الخارجية اليمني: مقتل أكثر من 4 ألاف مدني في تعز منذ بداية الحرب

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي - أرشيفية

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن عدد القتلى المدنيين في مدينة (تعز) منذ بداية الحرب في اليمن بلغ 4 آلاف و164 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 7 آلاف و911 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

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3- أردوغان: يجب على "الأتراك الألمان" التصويت ضد ميركل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك المجنسين في ألمانيا للتصويت ضد حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبين آخرين يشاركان في تحالفها الحاكم، مضيفًا: "يجب على "الأتراك الألمان" التصويت ضد ميركل".

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4- رئيس وزراء الأردن: علاقتنا مع إسرائيل تعتمد على مجريات العدالة في حادث السفارة

رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، أن طبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل ستعتمد اعتمادًا كبيرا على مجريات العدالة في قضية حادث السفارة الإسرائيلية بعمان.

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5- الشيخ عبد الله آل ثاني: ما قمت به ماهو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام

الشيخ عبدالله آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر - أرشيفية

قال الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني (الشيخ عبد الله آل ثاني) إن ما قام به من جهود وزيارته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو من أجل قطر وأهلها.

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6-العاهل الأردني لملك إسبانيا: نقف إلى جانبكم

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني - أرشيفية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، وقوف الأردن إلى جانب إسبانيا في محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره، ويتنافى مع مبادئ الأديان السماوية والقيم الإنسانية السامية.

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7- ميركل: لن نسمح لأحد بأن يذكرنا أن مواطنينا لهم حق التصويت

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة قاطعة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية. وقالت ميركل مساء اليوم الجمعة خلال ظهور انتخابي لها بمدينة هيرفورد الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد: "لن نسمح لأحد بما في ذلك الرئيس أردوغان بأن يذكرنا بأن مواطنينا الألمان أيا كانت أصولهم لهم حق الاقتراع الحر".

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8-رئيس أركان الجيش الأمريكي: سندافع عن اليابان ضد أي هجوم

رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جو دانفورد - أرشيفية

شدد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جو دانفورد على التحالف القوي بين بلاده واليابان في رسالة إلى كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الأرخبيل في حال وقوع أي هجوم.

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9-مستشارة الرئيس السوري: الحرب تقترب من نهايتها

ستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان - أرشيفية

ذكرت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، أن الحرب المستمرة منذ ست سنوات تقترب من نهايتها، وتعهدت بأن تواجه الحكومة أي وجود "غير شرعي" في البلاد سواء كان أمريكيا أو تركيا.

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10- المبعوث الدولي لليمن: أطراف النزاع في اليمن يضيعون فرص الحل السياسي

المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد - أرشيفية

وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن هناك إجماعا إقليميا على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن أطراف النزاع يضيعون الفرصة تلو الأخرى للتوصل لحل سياسي.

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