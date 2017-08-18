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سفير فلسطين يشكر الرئيس السيسي لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy

سفير فلسطين يشكر الرئيس لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين

10:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

سفير فلسطين يشكر الرئيس السيسي لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين

سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي

القاهرة - (أ ش أ)

وجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود والتسهيلات التي قدمتها المصرية لتسهيل خروج الحجاج الفلسطينيين من معبر رفح البري وصولا إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة - في تصريح مساء اليوم - أتقدم بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المختلفة التي وفرت كافة الامكانات لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنها إلى الديار الحجازية.

وأعلن عن استكمال اجراءات سفر كافة حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظات الجنوبية في قطاع غزة وأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في والذي بلغ عددهم 2889 حاجا وحاجة، غادروا إلى الأراضي المقدسة من خلال معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.

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