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«نسيب» أمير كرارة ولاعب في «الأهلي».. ما لا تعرفه عن أحمد صلاح حسني

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التحرير

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احتفل الفنان الشاب أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأقارب وعدد من نجوم الفن، وحرص على إهداء عروسته خاتمًا رقيقًا بعد انتهاء عقد القران، تعبيرًا عن حبه لها، كما احتضنها وسط تهنئة وتصفيق الحضور.

ونرصد أبرز المعلومات عن أحمد صلاح حسني خلال التقرير التالي.

1- ولد في 11 يوليو عام 1979، ويبلغ من العمر 38 عامًا.

2- بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه، ولعب ضمن المصري، وسرعان ما خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، لكنه اعتزل كرة القدم، وهو في السادسة والعشرين من عمره.

3- وعن قرار اعتزاله يقول: "اتخذت قرارًا صعبًا بالاعتزال في العمر الذهبي لأي لاعب كرة قدم وهو 26 عامًا، وقررت أن أتجه إلى منطقة مختلفة تمامًا وهي التمثيل لأنني أعشقه منذ الصغر".

4- في بداية 2008 اتجه "حسني" للتلحين الموسيقي، حيث لحن عددًا من أغنيات كبار نجوم الغناء، وأبرزهم ومحمد حماقي.

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5- ابتعد عن مجال تلحين الأغاني فترة طويلة، ويقول عن تلك التجربة: "لا شك أن تركيزي في التمثيل سبب انشغالي عن التلحين في الفترة الماضية، وأتمنى تكرار التجربة مع عمرو دياب مرة أخرى بعد نجاح أغنية "أنا معاك برتاح"، والتي لحنتها بمشاركة الهضبة، وكان شرف لي التعاون معه في بداية مشواري بمجال التلحين". 

6- دخل عالم التمثيل بالعديد من الأعمال التليفزيونية، كان أبرزها  "شربات لوز"، مع يسرا عام 2012، بجانب "طرف تالت، تحت الأرض، وحواري بوخارست"، ثم أمام الزعيم عادل إمام رمضان الماضي في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

- وعن تجربته مع "الزعيم" يقول: "الأستاذ عادل إمام بيخرج منك أمور غير متوقع أنها فيك من الأساس، عنده إنسانية وبيفهم في الناس جدًا".

7- وما لا يعرفه الكثيرون أن حسني شقيق زوجة الفنان أمير كرارة، ويعتقد البعض أنه السبب في دخوله الوسط الفني، لكنه خرج ونفى تلك الشائعات، موضحًا أنه يعتز بكرارة كثيرًا، ويعجبه تمثيله بشكل كبير، لكن في نفس الوقت يرفض ما يردده البعض عن دخوله الفن بالواسطة.

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التحرير

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