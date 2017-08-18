تعرف على حقيقة أغلى ساندوتش برجر في مصر ب1495جنيه

كتب - هشام عواض:

"الأكل له ناسه"، مقولة تطلق على الأشخاص الذين لديهم شغف بالطعام أكثر من العادي، وهم من يطلق عليهم "الأكيلة"، الذين يفضلون أصناف معينة من الطعام أينما كانت وبأي سعر كان، المهم في الأمر هو الطعام اللذيذ الشهي، وهو ما أعلن عنه أحد المطاعم عن تقديم ساندوتش "برجر" وصفه بأنه الأغلى في مصر، فما هي قصة هذا "البرجر" وما سبب سعره الذي يبلغ 1500 جنيه؟.

أعلن مطعم مخصص لساندوتشات "البرجر" في مصر الجديدة عن سندويتش قال عنه إنه أغلى "برجر"، حيث بلغ سعره 1495 جنيه، وكشف المطعم عن أسباب غلاء السعر وهو أن البرجر مُعدّ من قطعة لحم تزن 250 كيلو جرام وهي من أغلى لحوم الأبقار في العالم وتسمى "الواجو بيف".

وأكدت إدارة المطعم لـ"مصراوي"، أن الساندوتش غير متواجد حاليًا، بل أنه "بالطلب"، ويتميز بلحم "الواجو" الذي يحتوي على دهون غير مشبعة، أي أنه لحم صحي أكثر للجسم ولا يرفع مستوى الكوليسترول بالدم، كما أن هذا اللحم يتم استيراده مخصوص من الخارج.

وطلب هذا البرجر سيكلف الشخص وقت انتظار تصل إلى 3 أو 4 أيام وذلك حتى يرسل المطعم طلب للخارج لاستيراد اللحم مخصوص ويدفع الجمارك له، ثم يصل ويعده هنا مع باقي المكونات من الجبنة السويسرية الفاخرة والمشروم الأسود وقطعة لحم الاستيك الفاخرة وخبز "البريوش" عالي الجودة.

وتباينت ردود الفعل على الإعلان بمجرد وجوده على صفحات فيسبوك،هناك من تهكم عليه وقال "ده لو لحم من دهب مش هيكون سعره 1495 جنيه"، بينما قال آخر "للدرجة دي اللحمة غليت"، فيما سخر آخرون من عدم الاعلان عن رقم دون كسور منهم "مش فاهم ليه 1495 جنيه، صارحني وقول 1500 على طول مش هزعل"، وغير ذلك كثير مم الردود التي اعتبرت الأمر غير حقيقي ووسيلة فقط من وسائل الدعاية للمطعم.